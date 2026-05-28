Docentes cortan la Via Augusta ante la Conselleria en rechazo a la propuesta de Educació

Concentración de docentes ante la Conselleria - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 40 docentes concentrados ante la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat después de la mesa sectorial de este jueves, que ha acabado sin acuerdo, han cortado la Via Augusta de Barcelona hacia las 23 horas en rechazo a la propuesta de Educació.

La concentración ha empezado en torno a las 22.10 horas con unos 20 docentes al grito de 'Niubó dimisión' y 'Niubó da la cara', con cacerolas y silbatos, una vez ya finalizada la mesa sectorial así como el encuentro breve que ha tenido la consellera, Esther Niubó, con los sindicatos que le pedían que bajara a negociar con ellos.

Los sindicatos convocantes del ciclo de movilizaciones (Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical) han confirmado que pasarán la noche en la sede departamento y que se han emplazado con el departamento a una nueva reunión este viernes a las 10 horas.