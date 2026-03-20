Docentes se reúnen con Junts, ERC, Comuns y CUP en el Parlament y critican la "ausencia" del PSC

Manifestantes del sector educativo durante una concentración de médicos y otra de docentes en Barcelona, a 20 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Las manifestaciones han sido convocadas por Metges de Catalunya y los sindicatos educativos U - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos educativos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical-CSC se han reunido este viernes con representantes de los grupos en el Parlament de Junts, ERC, Comuns y la CUP y han criticado la "ausencia" del PSC en el encuentro, e instan a los socialistas a sentarse a negociar.

En declaraciones a la prensa tras la reunión, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha lamentado la "ausencia vergonzosa" del PSC, que ha declinado la petición de reunión.

Segura ha afirmado los 4 grupos con los que sí se han visto les dan apoyo en sus reivindicaciones, y se emplazan con ellos a incluir las reivindicaciones de los docentes en las negociaciones de los Presupuestos y llegar al 6% del PIB para educación.

UN MODELO QUE "HACE AGUAS"

El secretario general de Aspepc.Sps, Ignasi Fernández, asegura que "el modelo pedagógico de Catalunya hace aguas" y confía en las palabras de estos 4 grupos de que hablarán con el Govern para negociar.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CGT de Catalunya, Laura Gené, lamenta que no haya venido el PSC a la convocatoria; dice que han puesto sobre la mesa la urgencia de un plan pensado a largo plazo para la educación, y asegura que si la situación no se revierte continuarán las huelgas.

Por parte de la Intersindical-CSC, Marc Martorell, ha dicho que los grupos les han admitido que "el Govern ha cometido un error estratégico con la firma del pacto, que no satisface las necesidades de la educación", y que les han dicho que los Presupuestos para educación son insuficientes y que no llegan al 3% del PIB.

CONCENTRACIÓN ANTE EL PARLAMENT

Los docentes se han concentrado ante la entrada del Parlament sobre las 14.15 horas para llevar ante la Cámara catalana sus demandas de mejoras laborales, momento en el que representantes de los 4 sindicatos han entrado al edificio para reunirse con los grupos.

Lo han hecho después de una manifestación que Guàrdia Urbana de Barcelona ha cifrado en 35.000 personas, entre médicos y profesores, mientras que Ustec·Stes ha cifrado la participación de docentes en más de 100.000.

Ante las puertas del Parlament, han seguido entonando cánticos en defensa de la educación pública y en rechazo al acuerdo entre el Govern y los sindicatos CC.OO. Educació y UGT de Catalunya, insistiendo en que el Ejecutivo catalán debe sentarse a negociar mejores condiciones.

Unos 20 furgones de los Mossos d'Esquadra han rodeado el Parlament mientras los docentes estaban concentrados ante la entrada, y los manifestantes, que gritaban 'Vergüenza' contra los agentes, les han tirado aviones de papel y tubos de humo de color, aunque no ha habido cargas policiales.

CONVOCAN A ILLA Y DALMAU

Finalmente, una vez han salido los representantes sindicales, la concentración se ha disuelto en torno a las 16.10 horas.

Han advertido de que continuarán con las movilizaciones si el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de la Presidencia y actual conseller de Educación, Albert Dalmau, no acuden a la que les han convocado los sindicatos el martes a las 10 horas en la Universitat de Barcelona (UB).