Los docentes también cortan la C-32 en Mataró (Barcelona) y la N-II en Tordera (Girona)

GIRONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
La C-32 entre Mataró y Argentona (Barcelona) y la N-II en Tordera (Girona) han quedado cortadas este jueves sobre las 8.30 horas por la huelga de docentes.
A raíz del incidente se acumula 1 kilómetro de colas en la C-32 y 2 kilómetros en la N-II, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
En esta cuarta jornada de protestas de la huelga descentralizada de Educación se esperan cortes en carreteras de Girona, Maresme y el Vallès Occidental y Oriental.