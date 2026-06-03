Docentes de Tarragona en huelga cortan la entrada a la ciudad en la N-340 por el río Francolí

Docentes de Tarragona en huelga en la plaza Imperial Tarraco este miércoles - CGT

TARRAGONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Docentes de Tarragona en huelga se han concentrado en la plaza Imperial Tarraco y han cortado las entradas de la ciudad en la N-340 por el río Francolí este miércoles al mediodía.

Los manifestantes han llamado votar 'no' al preacuerdo en Educación (una votación que acaba este jueves) y han pedido la dimisión de la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha informado el sindicato en huelga CGT.

Este miércoles los sindicatos CGT y La Intersindical han convocado huelgas educativas en Tarragona y Terres de l'Ebre.