El DocsBarcelona acogerá el estreno español de 'The History of Concrete' de John Wilson

Fragmento de 'The History of Concrete' de John Wilson. - DOCSBARCELONA

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cineasta John Wilson presentará en el DocsBarcelona su debut en el largometraje, 'The History of Concrete', que se podrá ver por primera vez en España después de pasar por festivales Sundace y CPH:DOX.

El norteamericano, que ya presentó en el certamen catalán su serie de culto 'How To with John Wilson', estrenará su obra en una sesión el 12 de mayo en los cines Aribau, con un coloquio con el público, informa DocsBarcelona en un comunicado de este lunes.

Con su estilo comedia-documental característico, Wilson transforma un tema aparentemente banal como el hormigón en una exploración "fascinante y profundamente humana" sobre la vida humana.