El DocsBarcelona reivindica el archivo como herramienta cinematográfica y de creación libre

Se alargará hasta el 18 de mayo con 48 propuestas distintas

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Documental de Barcelona DocsBarcelona empieza este jueves en una edición que reivindica el archivo como herramienta cinematográfica y de creación libre, y que se alargará hasta el 18 de mayo.

Así lo ha afirmado la codirectora artística y jefa de programación de DocsBarcelona, Maria Colomer, en una rueda de prensa en Barcelona en la que ha contado que el festival recibió cerca de 1.000 propuestas, de las cuales se han terminado seleccionando 48.

Se proyectarán en 6 espacios de Barcelona, principalmente en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Cccb) y los cines Renoir Floridablanca, pero también los Phenomena, la Filmoteca de Catalunya, la Casa Montjuïc y el Espai Texas.

La película 'Riefenstahl' de Andres Veiel, sobre la cineasta más importante de la Alemania nazi, inaugurará el festival este jueves en los cines Phenomena.

SECCIÓN OFICIAL Y 'VISIONS'

La sección oficial la forman 'The Dialogue Police', 'Mr. Nobody against Putin', 'Cutting through rocks', 'Miralles', '9-months contract', 'Requiem for a tribe', 'Facing war', 'Yalla parkour', 'Timestamp' y 'Señor, llévame pronto'.

Además, esta edición incorpora una nueva sección oficial, 'Visions', que incluye propuestas con un lenguaje cinematográfico "particular y singular": 'Unanimal', 'Khartoum', 'Monk in Pieces', 'La memoria de las mariposas' y 'Always'.

Así, la migración, la fragilidad de Europa, la descolonización, la maternidad o el mundo rural son algunas de las temáticas que articulan la programación del festival.

Colomer ha destacado que varias de estas películas --'Miralles', 'Two strangers trying not to kill each other' o 'Monk in Pieces'-- hablan sobre la creación, lo que posiciona al documental como parte de un "diálogo cultural" con otras disciplinas artísticas.

En esa línea, la programación del festival incluye colaboraciones con músicos, como la catalana Claraguilar o los colectivos Joko Collective y Can't Define Me, con conciertos, coloquios y actividades.

Asimismo, la codirectora artística ha subrayado el apoyo de DocsBarcelona al talento local: 13 de las películas del festival son de producción catalana, la mayoría rodadas en catalán, y tratan temas tan diversos como la arquitectura, la maternidad, los animales, la migración o la gastronomía, entre otros.

Este 2025, el DocsBarcelona incorpora nuevos premios: el Premio Mejor Montaje, otorgado junto a la Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya (Ammac) y el Premio Relevancia Periodística, patrocinado por El Periódico.

INDUSTRY

Dentro de la sección Industry del festival se presentarán 58 proyectos de 26 países, con una destacada presencia de nuevo talento y "voces emergentes"; están previstas más de 500 reuniones en 3 días, con cerca de 70 invitados.

Lo ha explicado el codirector artístico y jefe de Industry de DocsBarcelona, Èric Motjer, en el que ha remarcado que el festival se ha consolidado no solo como espacio de exhibición, sino como "radar del cine" y espacio de debate, reflexión y anticipación del documental y la industria.

Las conferencias girarán alrededor de la IA --un "elemento central" de debate--, la frontera entre periodismo y documentalismo --con un 'case study' sobre 'Punt de no retorn' de 3Cat-- o las producciones que no pudieron llegar a ser --bajo el título 'Hay algo aquí que va mal--, así como la representación de la verdad en el cine con la 'masterclass' inaugural 'Nobody cares about the truth', a cargo del antropólogo Manuel Delgado.

La sección de industria también estrena un premio en colaboración con Al Jazeera, el Al Jazeera Coproduction Award, con una dotación de 10.000 euros y que reconocerá aquellos documentales que "pongan luz" a cuestiones relacionadas con Oriente Medio, el norte de África, Asia y el Sur global.