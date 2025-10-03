La doctora Marisa López-Teijón dona el castillo medieval de Canyelles (Barcelona) al municipio

El presidente del Parlament asiste a la donación junto a la alcaldesa Rosa Huguet

CANYELLES (BARCELONA), 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ginecóloga Marisa López-Teijón ha donado este viernes el castillo medieval de Canyelles (Barcelona) y sus jardines al municipio de la comarca del Garraf, durante una ceremonia pública y notarial.

Es un Bien de Interés Cultural (BIC), está protegido como Patrimonio Nacional, mantiene su estructura y esencia originales, y hasta hace 15 años fue residencia habitual de sus anteriores dueños.

La doctora adquirió la propiedad con fondos propios para donarlo íntegramente al pueblo, como muestra de gratitud y compromiso con la tierra y las personas que le inspiraron, como ha destacado.

López Teijón, ginecóloga, investigadora y empresaria, está especializada en reproducción asistida, y ha afirmado que ahora, además de esta donación, pasa de crear embriones a crear hogares: impulsa proyectos sociales y construye viviendas asequibles y sostenibles para los jóvenes a los que ayudó a nacer.

Marisa López-Teijón (Villafranca del Bierzo 1960) es 'Premio Ig Nobel de Medicina' en Estados Unidos (2027) y 'Premio Nacional de Medicina s.XXI' en España (2021), y 'Forbes' la incluye este año en su lista de las 100 mujeres más influyentes de Catalunya.

ACTO DE DONACIÓN

Tras la firma notarial, ha entregado las llaves simbólicamente a los habitantes de Canyelles y ha anunciado la donación al colgarse la bandera municipal en el balcón del castillo, que López-Teijón ha definido ya como "patrimonio colectivo" .

Le ha seguido una ceremonia que ha incluido espectáculos culturales y fuegos artificiales, tras los discursos. López-Teijón ha leído un cuento suyo a los niños del pueblo, sentados en primera fila: una evocación fantástica de cómo ellos también poseen ahora la edificación medieval.

En su discurso, ha declarado que está enamorada del pueblo donde ha elegido vivir y que quería devolver lo que ha recibido de él, por lo que adquirió el castillo para donarlo.

"Que podamos disfrutarlo todos y que a partir de ahora su historia la hagamos nosotros", ha dicho, y ha deseado que el castillo sea un espacio vivo de cultura, educación, turismo y, también, de nuevas oportunidades para los habitantes en general y los niños en particular.

JOSEP RULL Y ROSA HUGUET

El presidente Josep Rull ha definido a López-Teijón como "una de las científicas más importantes, más influyentes de todo el mundo" y pionera en generar vida desde la ciencia, y ha agradecido su donación ahora que la generosidad es escasa en el mundo, ha dicho.

La alcaldesa Rosa Huguet ha celebrado que el castillo sea del municipio: "Hoy hacemos la unión de la antigüedad y del presente, pero no se queda en esto, se queda en el futuro, y el futuro es vuestro: todo esto que está pasando es para vosotros", ha dicho ante las autoridades y vecinos de la población.