El documental 'Lydia Lunch: The War Is Never Over', Premio al Mejor Documental del Festival In-Edit

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival In-Edit de cine documental musical de Barcelona ha otorgado al Premio al Mejor Documental Internacional a 'Lydia Lunch: The War Is Never Over' de Beth B.

Lo ha anunciado el festival barcelonés en un comunicado este sábado, que ha clausurado esta edición con el pase del documental 'No somos nada: La Polla Records' y el anuncio de los ganadores.

El Festival ha destacado el retrato que hace el documental de la figura de la guitarrista estadounidense, "una artista excepcional y provocadora" con gran compromiso con la vida creativa.

El jurado ha otorgado el premio a Mejor Documental Musical Nacional a 'Nueve Sevillas' de Gonzalo García Pelayo y Pedro G. Romero, por ofrecer una pieza "tan personal como infinita, poliédrica y etnográfica sobre el mundo del flamenco".

El premio a Mejor Cortometraje Nacional ha sido para '25 (Robie)', de Roberta Nikita y Laura Put, por su capacidad de construir un relato sobre el mundo digital, "desde la autoedición a los 'selfies', manifestaciones de la forma de vida milenial".