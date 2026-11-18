Pinturas profanas del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca), en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las conservadoras-restauradoras del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) han documentado este miércoles el estado de conservación de los paneles de las pinturas profanas del Monasterio de Sijena (Huesca) antes de su embalaje.

En la segunda jornada de trabajo para su traslado y, con el objetivo de documentar el estado de conservación de los ocho paneles, se están realizando fotografías de "altísima" resolución de los anversos y reversos de los plafones, han informado fuentes del MNAC.

Las conservadoras-restauradoras están documentando el estado de los plafones antes de embalarlos, en un proceso que se realiza de forma consensuada con las técnicas del Gobierno de Aragón.