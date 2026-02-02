'Los domingos', 'Sorda' y 'Valor sentimental', galardonadas con los premios Familia de cine

Archivo - La actriz Blanca Soroa; la directora Alauda Ruiz de Azúa y la actriz Patricia López Arnaiz, durante la presentación de ‘Los Domingos’ en el Festival de Cine de San Sebastián, a 22 de septiembre de 2025 - Unanue - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las películas 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, y 'Sorda', de Eva Libertad, han ganado 'ex aequo' la Ola de Oro del Premio Cinematográfico Familia en el apartado estatal, y la noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier, la de mejor película extranjera.

La ganadora en el género de animación ha sido 'El Rey de Reyes', de Seong-ho Jang, y en documental ha premiado a 'Una estrella fugaz', de Ignasi Guerrero y Arturo Méndiz, y el premio a la trayectoria ha sido para el director Gustavo Ron, informa este lunes la Asociación CinemaNet en un comunicado.

El director de CinemaNet y presidente del jurado, Daniel Arasa, ha afirmado que hubo discrepancias en el jurado con 'Los domingos', en las que algunos miembros, reconociendo el respeto y elegancia con la que se trata la vocación religiosa, "cuestionan sus valores en el campo familiar o educativo".

Los galardones han reconocido a Gustavo Ron, director de filmes como 'Mia Sarah' y 'Vivir para siempre', con el premio a la trayectoria por que en su obra "quedan reflejados los valores humanos, familiares, educativos y sociales que tienen en cuenta" los premios.

Los premios Familia son promovidos por la Asociación CinemaNet y han alcanzado su vigesimoséptima edición, y la gala de entrega de los galardones tendrá lugar durante el mes de mayo en Barcelona.