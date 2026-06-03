La donación y trasplante de órganos sube "ligeramente" en los 4 primeros meses de 2026 en Catalunya

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actividad de donación y trasplante de órganos y tejidos ha subido "ligeramente" en Catalunya durante los primeros cuatro meses del año, según datos de la Organització Catalana de Trasplantaments (Ocatt) y la Conselleria de Salud de la Generalitat con motivo este miércoles del Día Nacional del Donante.

En los primeros cuatro meses de 2026, 128 personas han sido donantes cadáver válidos de órganos (33 de muerte encefálica y 95 de muerte en asistolia), un 4,1% más que en el mismo periodo del año anterior, que fueron 123, y los donantes vivos han disminuido un 1,6%, pasando de 63 a 62, informa el departamento en un comunicado.

Este aumento global de donantes ha propiciado un ligero incremento de trasplantes realizados, del 0,9%, pasando de 461 en 2025 a 465 en los primeros meses de 2026: por órganos, se han hecho 325 trasplantes renales (+1,6%), 79 hepáticos (+9,7%), 24 cardíacos (+20%), 29 pulmonares (-23,7%) y 8 pancreáticos (-27,3%).

Las negativas familiares, de un 23,5%, pese a reducirse respecto al año anterior, que era un 27,3%, siguen en un nivel superior a la media histórica.

En los primeros cuatro meses de 2026, 813 personas han sido donantes de tejidos, 14 más que el año anterior, y con fecha 30 de abril, un total de 1.375 personas están en lista de espera para recibir un órgano en Catalunya.

En el total de 2025, 1.351 personas pudieron recibir el órgano que necesitaban gracias al altruismo de 370 donantes y de sus familiares, que dieron su consentimiento para la donación, y 171 personas donaron un riñón en vida.

El director de la Ocatt, Jaume Tort, ha asegurado que se tiene que estar orgulloso del modelo de donación y trasplante, pero ha dicho que es un modelo que "se tiene que cuidar y proteger, ya que su éxito depende de todos, entender y ser consciente de que cuando una vida se acaba puede representar la oportunidad de vivir o de mejorar la calidad de vida para muchos otras personas".