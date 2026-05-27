Las donaciones suben un 20% en Catalunya en el primer trimestre de 2026 por la crisis de vivienda

La vicedecana del Colegio Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias, durante la presentación de la quinta edición del Observatorio Notarial de Catalunya - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las donaciones en Catalunya han aumentado un 20% en el primer trimestre de 2026, con 6.188 frente a las 5.141 en el mismo periodo del año pasado, lo que supone un "máximo histórico" que desde el Colegio Notarial de Catalunya atribuyen a la situación de la vivienda.

Así lo ha explicado este miércoles la vicedecana del Colegio Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias, durante la presentación de la quinta edición del Observatorio Notarial de Catalunya, el informe que recoge y analiza los datos autorizados en las notarías catalanas durante el primer trimestre de 2026 y el año 2025.

En 2025 las donaciones subieron un 22% con respecto a 2024 y la vicedecana ha subrayado que lo habitual es que los donantes sean los padres de los potenciales adquirientes de una vivienda que, tras haber ahorrado o heredado una propiedad, deciden traspasársela a sus hijos para ayudarlos a que puedan tener un inmueble propio.

Por cada donación en Catalunya se autorizan 6 testamentos y, en cuanto a los beneficios fiscales de una u otra, Iglesias ha dicho que no hay una respuesta objetiva, sino que depende del caudal hereditario y de la fiscalidad del momento en el que se produzca el deceso, por lo que es necesario hacer un estudio fiscal concreto para cada caso.

TESTAMENTOS Y HERENCIAS

Los testamentos aumentaron un 3% en Catalunya en 2025 con respecto a 2024, pasando de 139.891 a 144.140, lo que sitúa a la comunidad autónoma entre los territorios europeos con mayor porcentaje de personas que hacen testamento.

Además, en 2025 se consolidó la tendencia al alza y se registró una cifra récord de testamentos, siendo los ciudadanos de entre 56 y 70 años casados los que muestran un mayor interés por formalizar su testamento, seguidos de la franja de los 41 a los 55 años.

La autorización de herencias ha iniciado el año con un ligero descenso, de un 2%, con respecto al primer periodo del años pasado, con 14.360 frente a las 14.607, y el año pasado registraron una bajada de un 2% con respecto a 2024, con 60.323.

La adjudicación de las herencias ha experimentado una bajada de un 5% en Catalunya en los últimos 5 años y más de la mitad de las autorizadas en 2025 contienen un valor de entre 100.001 y 500.000 euros, 237.000 euros de media.

Por franjas de edad, la que más herencias recibe es la que va de los 56 a los 70 años, que aumenta cada vez más a causa del envejecimiento de la población.

La renuncia a las herencias ha bajado un 2% durante el primer trimestre de 2026, mientras que en 2025 se mantuvo estable con respecto a 2024 en Catalunya, con 9.711, y, por tramos de edad, los que más renuncian son los ciudadanos de entre 41 y 55 años.

SUBEN LOS MATRIMONIOS Y DIVORCIOS

Los matrimonios formalizados ante notario continúan creciendo de manera sostenida desde la entrada en vigor en 2015 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que atribuyó a los notarios la competencia de casar y divorciar (en este último caso, siempre que sea un divorcio no contencioso y sin hijos).

En 2025, los matrimonios ante notario en Catalunya alcanzaron un nuevo máximo histórico, con 4.084, un 16% más que en 2024, creciendo 6 puntos por encima del conjunto de España.

En la misma línea, durante los primeros tres meses de 2026 este tipo de unión también ha aumentado un 22% más que el año anterior y, por franja de edad, las personas de 26 a 40 años son, un año más, las que más matrimonios celebran, cada vez más alejadas de las de los 41 a los 55 años.

En el otro extremo, las parejas de hecho bajaron el año pasado un 20% con respecto a 2024, con 23.726 uniones formalizadas, y la tendencia continúa en el primer trimestre de 2026, en el que se ha registrado un descenso de un 35% con respecto al mismo periodo de 2025.

En cuanto a los divorcios, han aumentado un 13% en el primer trimestre del año, con 520, mientras que en 2025 subieron un 3% con respecto a 2024, una cifra que ha aumentado en Catalunya de manera progresiva en los últimos 5 años, encabezando estos datos la franja de los 41 a los 55 años.

En cuanto a los poderes preventivos, una herramienta que Iglesias ha tildado de "rápida y muy eficaz", ha aumentado un 9% en el primer trimestre, mientras que en 2025 se registraron en Catalunya 12.822, un 8% más que en 2024, un número que casi se ha duplicado en los últimos 5 años.

COMPRAVENTAS

En el ámbito inmobiliario, las compraventas han caído un 4% en el primer trimestre de 2026, con 36.931 frente a las 38.658 del mismo periodo de 2025, si bien Catalunya sube un 31% respecto al año pasado a escala nacional.

En 2025, en Catalunya se realizaron un total de 158.446 compraventas, lo que supone un 9% más que el año anterior, y el precio medio también experimentó un ascenso, alcanzando el metro cuadrado los 2.289 euros de media, un 9% más que en 2024.

Del total de 158.446 compraventas de inmuebles de 2025, 116.502 fueron viviendas, de las cuales, 93.259 fueron pisos y 23.243 viviendas unifamiliares y el año pasado consolidó la tendencia al alza observada durante los dos años anteriores, alcanzando una cifra récord.

En cuanto a la compraventa de extranjeros, en el primer trimestre del año se ha registrado un descenso de un 14%, pasando de 4.820 en este periodo de 2026 frente a los 5.583 del mismo periodo de 2025.

En el cómputo general de 2025, la compraventa por parte de extranjeros subió un 4%, con 22.520, y alcanzó una cifra récord y, por nacionalidades, los que más han invertido son franceses, italianos, marroquíes y chinos.

En cuanto a los préstamos hipotecarios, no se ha apreciado una variación significativa en el primer trimestre del año, con 20.163 frente a los 20.090 del mismo periodo del año pasado, si bien en el conujunto de 2025 aumentaron un 16%, con 85.506.

Actualmente, el 46% de las compraventas de inmuebles en Catalunya se realizan sin préstamo hipotecario, un hecho que la vicedecana ha atribuido a personas que cuentan con ahorros, que han vendido una vivienda e invierten los beneficios en la compra de otra o que han recibido una donación.

SOCIEDADES

En el ámbito empresarial, en el primer trimestre de 2026 la constitución de sociedades ha aumentado un 11%, con 7.139, e Iglesias ha subrayado que a finales de cada trimestres es cuando más sociedades se constituyen.

En cuanto a la disolución de empresas, se ha registrado un incremento de un 19% en el primer trimestre de 2026, con 1.069 frente a las 901 del mismo periodo de 2025, y en el conjunto del año pasado disminuyeron un 4%, resaltando la vicedecana que más de la mitad se producen en el último trimestre del año.