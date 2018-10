'Entre dos aguas' de Isaki Lacuesta inaugurará el festival L'Alternativa en Barcelona

Publicado 01/10/2018 11:40:09 CET

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El filme 'Entre dos aguas' de Isaki Lacuesta inaugurará el 12 de noviembre la 25 edición L'Alternativa Festival de Cinema Independent de Barcelona con presencia de parte del equipo de la película, que ha ganado recientemente la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián, ha anunciado la organización en un comunicado este lunes.

Clausurará el festival, que se celebrará hasta el 18 de noviembre en varios espacios de la ciudad, la película de Boris Mitic 'In Praise of Nothin, narrada en verso por Iggy Pop y musicada por los "maestros del cabaret" Pascal Comelade y The Tiger Lillies.

Figura en el programa 'El silencio de otros', de Almudena Carracedo y Robert Bahar, que sigue durante seis años a víctimas supervivientes del régimen de Franco y organizan la querella argentina, al lado de 'Commander Arian', de Alba Sotorra, que retrata la vida de la comandante de un batallón de mujeres en Kobane (Siria) que luchan contra Daesh.