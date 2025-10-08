Dos detenidos en Alpicat (Lleida) en un control policial con 1 kilo de hachís

LLEIDA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado lunes en un control policial en Alpicat (Lleida) a un hombre de 25 años y una mujer de 19 por presuntamente transportar una bolsa que contenía 100 dosis de hachís, con un peso total de un kilo, informan en un comunicado este miércoles.

Los hechos sucedieron cerca de las 15.45 horas en un control preventivo de paso en la N-240, cuando los agentes vieron a un vehículo que se iba a incorporar, pero realizó una maniobra evasiva y continuó por la A-2, por lo que una patrulla de paisano lo siguió de forma discreta.

Al conocer que el conductor era de Alpicat, los mossos montaron un control en la entrada del municipio y los sospechosos lanzaron una bolsa de plástico por la ventana antes de llegar a este, pero tras identificarlos, fueron arrestados por un delito contra la salud pública y pasarán este miércoles a disposición judicial.