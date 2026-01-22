Dos detenidos en Empuriabrava (Girona) por comprar con tarjetas bancarias robadas en una vivienda

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 17 de enero en Empuriabrava (Girona) a dos hombres por presuntamente hacer compras con cuatro tarjetas bancarias tras un robo con fuerza en una vivienda de la localidad, informan en un comunicado este jueves.

Según la policía catalana, los autores entraron por uno de los accesos cuando la víctima dormía en el interior y robaron las tarjetas, documentación personal, dos móviles, un ciclomotor y dos cascos.

Pocas horas después del robo, los mossos localizaron ante una farmacia de Roses (Girona) a un hombre sentado en un ciclomotor y a otro que salía del local tras hacer dos compras con una de las tarjetas.

Previamente habían realizado compras fraudulentas en tres establecimientos diferentes y el conductor también presentaba síntomas de estar bajo los efectos del alcohol y se negó a hacer las pruebas correspondientes.

Por ello, fueron detenidos, y a uno de ellos se les acusa de haber robado días antes tres patinetes y una bicicleta, por lo que pasaron a disposición judicial este lunes.