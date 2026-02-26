Dos detenidos por entrar en el hotel de la Vall de Núria (Girona) y robar la caja fuerte

Los Mossos d'Esquadra detienen a dos hombres por su presunta relación con el robo de la caja fuerte del hotel de la Vall de Núria (Girona) - MOSSOS

GIRONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles, 25 de febrero, a dos hombres de 38 y 53 años en Queralbs (Girona) como presuntos autores de cinco delitos de robo con fuerza por su supuesta implicación en el robo de una caja fuerte en el hotel de la Vall de Núria a principios de febrero, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado este jueves.

El 9 de febrero los mossos de la comisaría de Ripoll (Girona) tuvieron conocimiento de que se habían producido varios robos en diversas instalaciones del hotel de la estación de montaña de la Vall de Núria, un complejo situado al final del recorrido del tren cremallera.

Los robos, el primero de ellos cerca de la una de la madrugada, se registraron en cinco estancias del recinto: los ladrones accedieron a la zona de recepción y a un despacho de administración y, colocando el colchón de una cuna bajo la caja fuerte, que pesaba más de 100 kilos, la arrastraron hasta una puerta de emergencia.

Una vez en el exterior, la colocaron sobre un trineo, atravesaron la explanada hasta llegar a las vías del tren cremallera y continuaron por las vías hasta la mitad del segundo túnel en dirección Queralbs, donde dejaron ir la caja fuerte y el trineo montaña abajo.

Cuando se pudo recuperar la caja se comprobó que había sido forzada con una radial y un pico y que, del interior, solo sustrajeron 150 euros.

CINCO ROBOS

Los otros robos se produjeron en un espacio dedicado a organizar actividades lúdicas, en un bar restaurante ubicado en la parte posterior del edificio principal, en una de las cafeterías del hotel y en la caseta de los trineos de nieve, de donde sustrajeron una caja registradora y 1.000 euros en efectivo.

La Unidad de Investigación, junto a la de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Ripoll localizaron, cerca de donde abandonaron la caja fuerte, algunas de las herramientas utilizadas y la investigación determinó que habían sido cuatro las personas implicadas en los hechos y que conocían "perfectamente" las instalaciones.

Finalmente, los agentes detuvieron el miércoles en la Vall de Núria a dos hombres presuntamente implicados (uno tiene antecedentes), que pasarán hoy a disposición judicial en el juzgado de guardia de Ripoll, mientras los mossos mantienen la investigación abierta y no descartan efectuar las dos detenciones restantes.