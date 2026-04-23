Dos detenidos por fabricar y poseer armas de fuego artesanales en Les Borges Blanques (Lleida) - MOSSOS D'ESQUADRA

LLEIDA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 15 y 17 de abril a dos hombres por supuestos delitos de fabricación y posesión de armas de fuego artesanales en Les Borges Blanques (Lleida).

A uno de los detenidos se le acusa de un delito de tenencia ilícita de armas y al otro, de los delitos de fabricación, venta y tenencia ilícita de armas, han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado este jueves.

El pasado 15 de abril un hombre se personó en un centro sanitario de la localidad ilerdense con una herida en la mano compatible con las lesiones típicas producidas por arma de fuego y, tras personarse en el lugar e interrogar al herido, este admitió haber recibido un disparo accidental mientras manipulaba un arma de fuego que habría comprado a una persona del municipio que las fabricaba artesanalmente.

Después de determinar la identidad del vendedor, se detuvo a este y se recuperaron distintas armas caseras que tenía en su domicilio, entre ellas diferentes artefactos tipo pistola artesanal de un solo rasgo, piezas y mecanismos variados que utilizaba para fabricarlas, una pistola de airsoft, una carabina de aire comprimido y munición variada.

El primer detenido quedó en libertad tras declarar en comisaría con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sea requerido, mientras que el segundo pasó a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Lleida.