Dos detenidos e intervenidas 3.982 plantas de marihuana en una nave de Torre-serona (Lleida)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LLEIDA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas y ha intervenido 3.982 plantas de marihuana en una nave industrial de un polígono de Torre-serona (Lleida), informan en comunicado este miércoles.

Durante la investigación, que empezó a mediados del pasado septiembre, se llevó a cabo el registro en el interior de la nave, donde se localizaron 5 salas en las que se encontraba distribuida la plantación de cannabis, interviniéndose 3.982 plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento y todos los utensilios eléctricos, físicos y orgánicos necesarios para el desarrollo de las plantas.

Los detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Lleida, que instruye la causa.