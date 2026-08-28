Dos detenidos en La Jonquera (Girona) por llevar 24 kilos de droga en el coche

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GIRONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en La Jonquera (Girona) como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas por llevar 24 kilos de sustancias estupefacientes ocultos en su vehículo, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 23 de agosto, cuando, en el marco de un control rutinario en la zona fronteriza de La Jonquera, los agentes observaron que el conductor de un vehículo intentaba esquivarlos realizando una maniobra evasiva.

Al registrar el vehículo, los agentes descubrieron un doble fondo oculto en el maletero, con un total de 33 bultos que contenían 23 kilos de marihuana y un kilo de cocaína, por lo que procedieron a la detención de los ocupantes que, tras pasar a disposición judicial, han ingresado en prisión provisional.