Dos detenidos en L'Hospitalet (Barcelona) por robar dos vehículos de una empresa de alquiler

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres de 32 y 33 años el pasado viernes día 5 de septiembre en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acusados de robar dos vehículos de una empresa de alquiler ubicada en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc.

Ese día, el cuerpo recibió el aviso de la sustracción de dos vehículos de una empresa de alquiler del interior de un parking privado del distrito de Sants-Montjuïc y, al llegar, localizaron uno de los accesos forzados y que también se había sustraído una decena de llaves de otros vehículos, tres tabletas de la empresa de alquiler y un teléfono móvil, informan este miércoles en un comunicado.

Mediante la geolocalización de los vehículos, los ubicaron en L'Hospitalet de Llobregat e identificaron a los dos presuntos autores de los robos con las imágenes de seguridad del parking, tras lo cual se dirigieron al punto marcado por el posicionamiento y localizaron los dos vehículos, todos los objetos sustraídos y los dos autores, a los que detuvieron.

El sábado día 6 de septiembre, en salir de los juzgados, uno de los dos detenidos se presentó en las oficinas de la empresa para llevarse un vehículo, ya que tenía una supuesta reserva de alquiler a su nombre -- hecha fraudulentamente con el perfil de uno de los trabajadores el día anterior.

Los agentes le localizaron en las cercanías del establecimiento de alquiler, donde le detuvieron.

TRES CONTRATOS DE ALQUILER

El presunto autor habría realizado tres contratos de alquiler de vehículos, dos de ellos por un período de un año de alquiler a coste cero, y otro por diez meses de alquiler con un coste inicial de 2.391,95 euros, donde indicó que ya había realizado un pago de 3.300 euros y que restaba una diferencia de 908,05 para devolver al detenido.

Los autores de los hechos acumulan 32 antecedentes y pasaron a disposición judicial el pasado 6 de septiembre Y, en relación con la detención del día 6, el detenido volvió a pasar a disposición judicial el día 7.

Se acusa a ambos detenidos de delitos de robo con fuerza y un delito de robo/hurto de uso de vehículo y a uno de ellos también por delito de estafa.