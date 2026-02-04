Dos detenidos en L'Hospitalet (Barcelona) por robar la mochila de un congresista del ISE

Una patrulla de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a dos hombres en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por presuntamente robarle una mochila a un congresista del Integrated Systems Europe (ISE), que desde este martes se celebra en el recinto Gran Via Fira de Barcelona.

Los agentes detectaron a dos hombres fijándose en pertenencias de la gente de la zona, y tras seguirlos y ver cómo robaban la mochila, los detuvieron y se la entregaron a su dueño, informa la policía catalana en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En su interior había material tecnológico valorado en 2.400 euros.