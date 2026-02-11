Dos detenidos en Manresa (Barcelona) por receptar móviles robados con los que realizaban estafas

Móviles, dinero y documentos de identidad localizados en su domicilio - MOSSOS

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron en Manresa (Barcelona) el 3 de febrero a un hombre y una mujer por un presunto delito de receptación y estafa, por comprar móviles robados y, a través del DNI de otras personas, realizaban compras fraudulentas o contrataban créditos en nombre de estos usuarios, suplantando su identidad para contratar líneas de teléfono y desbloquear los terminales.

La investigación se inició a finales de 2024 tras diversas denuncias por el robo de teléfonos móviles en diversos puntos del Estado, cuyas ubicaciones coincidían repetidamente en una misma calle de Manresa, informan los mossos en un comunicado este miércoles.

Tras meses de investigación, se pudo relacionar a los dos sospechosos y el vehículo que utilizaban habitualmente, que fue localizado en la localidad barcelonesa con 26 móviles en su interior y una gran cantidad de dinero en efectivo, y cuya intervención se saldó con su detención.

Dos días más tarde, se llevó a cabo la entrada y registro en su domicilio, donde se localizaron 72 móviles más, 13 auriculares inalámbricos, 41.000 euros en efectivo, 5 ordenadores portátiles, 55 DNI de diferentes identidades, 5 documentos de otros países, 5 pasaportes, 2 relojes inteligentes y 28 tarjetas SIM.

Además, los mossos encontraron libretas con anotaciones de modelos de teléfonos y precios, así como otros componentes de electrónica.

RECEPTABAN MÓVILES DESDE 2024

Con estos indicios, los mossos atribuyeron a los dos investigados un delito continuado de receptación, estafa, usurpación de identidades y blanqueo de capitales, y el primer delito lo cometían desde 2024.

Finalmente, pasaron a disposición judicial el pasado 6 de febrero.