Dos detenidos, uno menor, por robar cobre de vías de tren en la Sagrera (Barcelona) y venderlo

Cobre intevenido por los Mossos - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron 'in fraganti' el pasado 5 de octubre a dos hombres de 41 y 17 años como presuntos autores de robo de cobre con fuerza en las vías de tren cercanas a la estación barcelonesa de La Sagrera.

Según ha explicado la policía catalana este domingo en un comunicado, los hechos tuvieron lugar el 5 de octubre a las 12.40 horas del mediodía cuando agentes de paisano vieron a dos personas encapuchadas saltando una valla y accediendo a las vías del tren.

Tal y como han relatado los Mossos, las dos personas habían sustraído cobre de las vías y lo iban guardando el bolsas que tenían escondidas en la zona.

Los agentes, conocedores de que había un punto limpio cerca del lugar, se dirigieron al establecimiento para comprobar si los autores habían ido a vender el material; una vez allí, localizaron a dos personas que coincidían con la descripción facilitada por los policías.

134 KILOS VALORADOS EN 1.246 EUROS

Los Mossos han explicado que, en aquel momento, los detenidos habían entregado 134 kilos de cobre valorados en 1.246 euros, y esperaban a recibir el dinero de la venta; los agentes los detuvieron y el cobre quedó intervenido.

Uno de los detenidos, el menor de 17 años, tenía una orden vigente de busca y detención por un robo con fuerza; el otro autor, de 41 años, acumula antecedentes por hechos similares y pasó a disposición judicial el 8 de octubre.

La actuación se enmarca en las tareas preventivas del Pla Via, un plan estratégico para reforzar la vigilancia en los puntos de la red ferroviaria con más riesgo de robos de cobre, especialmente donde los hechos pueden causar afectaciones graves en la movilidad.