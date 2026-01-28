Dos detenidos mientras cortaban las lonas de camiones estacionados en la AP-7 en Garrigàs (Girona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes en Garrigàs (Girona) a dos hombres que presuntamente trataban de cortar las lonas de los camiones estacionados en un área de servicio de la AP-7, informan en un comunicado este miércoles.

Los agentes, en un dispositivo de prevención de este tipo de delitos, detectaron a dos hombres encapuchados que bajaban de un vehículo, y mientras uno vigilaba la zona, el otro cortaba las lonas y observaba la carga que, en caso de ser de su interés, posteriormente la robaban.

En total, los agentes detectaron unas 14 lonas dañadas y los dos ladrones estaban conectados con otros miembros del grupo; la policía catalana no da por cerrada la detención y no se descartan nuevos arrestos, si bien estos dos ladrones ya han pasado a disposición judicial.