Dos detenidos en Palafrugell (Girona) por robar en una caravana y agredir a su propietario

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

GIRONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el lunes, 24 de agosto, junto a la Policía Local de Palafrugell (Girona), a dos hombres de 30 y 42 años que entraron a robar en una caravana y agredieron a su propietario, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

Los hechos ocurrieron sobre las cuatro de la madrugada de ese mismo día, cuando dos individuos forzaron la puerta de acceso de una caravana que estaba aparcada en un descampado de la localidad, en cuyo interior estaba durmiendo el propietario, que intentó echar a los intrusos sin éxito.

Los individuos, que lograron huir con su teléfono móvil, lo agredieron, causándole diversas erosiones cutáneas, hematomas y un corte en la ceja por el que necesitó puntos de sutura.

La víctima presentó una denuncia y, tras una investigación, los Mossos identificaron a los autores y, junto con la Policía Local de Palafrugell, detuvieron a los sospechosos en la calle del Vapor y recuperaron el móvil.

A los detenidos, que acumulan más de 50 antecedentes policiales, se les atribuyen delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza en interior de vehículo y un delito de lesiones.