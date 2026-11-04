Dos detenidos en La Pobla de Cérvoles (Lleida) por presuntamente robar en una masía

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 28 de octubre a dos hombres, de 20 y 23 años, por presuntamente entrar a robar en una masía en La Pobla de Cérvoles (Lleida), informan en un comunicado este miércoles.

Los hechos sucedieron el 2 de octubre, cuando diversos testigos vieron un todoterreno aparcado frente a una masía y cómo salían dos hombres, uno de ellos con una desbrozadora.

Los testigos llamaron la atención a los dos hombres, quienes les amenazaron, lanzaron la máquina y huyeron.

Cuando llegaron los Mossos comprobaron que habían accedido rompiendo una ventana y la Unidad de Investigación de Mollerussa asumió el caso: fueron detenidos por un presunto delito de robo con violencia e intimidación.

Ambos tenían antecedentes y pasaron a disposición judicial ante el juez el 29 de octubre.