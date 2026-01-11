Dos detenidos tras robar un coche en Zaragoza y chocar con una autocaravana en Capmany (Girona)

Archivo - El coche robado en Zaragoza y accidentado en Capmany (Girona) - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

GIRONA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado día 7 de enero a dos hombres que habían robado un coche en Zaragoza tras tener un accidente con una autocaravana en la AP-7, a la altura de Capmany (Girona).

Según han confirmado fuentes de los Mossos a Europa Press el accidente se produjo sobre las 12.15 horas y el conductor del vehículo dio positivo por consumo de THC y cocaína.

Los dos ocupantes del vehículo fueron heridos leves y pasaron a disposición judicial el día 8, mientras que los ocupantes de la autocaravana y sus dos perros resultaron ilesos.