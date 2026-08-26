Dos detenidos en Sallent (Barcelona) por presunta tentativa de robo con fuerza

Imagen de los artículos. - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres durante un control de documentación en la C-16 en el término municipal de Sallent (Barcelona) como presuntos autores de una tentativa de robo con fuerza en un domicilio, informa el cuerpo en un comunicado este miércoles.

La detención tuvo lugar este martes a las 9.30 horas, en el marco de un control de documentación establecido en la carretera, en el que unos agentes pararon un vehículo con dos ocupantes que no pudieron acreditar su identidad con documentación original y que dieron "versiones contradictorias" sobre su procedencia, destino y actividad laboral.

Durante la inspección del vehículo, se localizaron en su interior diferentes herramientas relacionadas con robos con fuerza, algunas de las cuales ocultas.

Además, las comprobaciones policiales revelaron que uno de los ocupantes contaba con antecedentes por delitos contra el patrimonio, principalmente por robos con fuerza, por lo que se procedió a la detención, explica el comunicado.

La investigación policial continúa abierta para determinar si los detenidos están relacionados con otros delitos en la comarca.