Dos detenidos por seis robos en un hotel restaurante en desuso en Les Borges Blanques (Lleida)

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre y una mujer, de 44 y 41 años, como presuntos autores de seis robos con fuerza en un hotel restaurante en desuso en Les Borges Blanques (Lleida).

En un comunicado, han explicado que las detenciones son consecuencia de una investigación abierta a principios de agosto tras producirse una serie de robos con fuerza, con el mismo modus operandi, en el mismo establecimiento, ubicado a pie de la N-240.

Tras forzar puertas o ventanas, los detenidos sustraían el cableado eléctrico de las instalaciones: se calcula que, en cada ocasión, robaban entre 1.000 y 2.000 metros de cable.

El valor del material robado y los daños que causaron a las instalaciones eléctricas y a las estructuras del edificio ascienden a más de 100.000 euros.

De la investigación se desprende que los detenidos vendían el material en diferentes puntos verdes de las comarcas de Tarragona y utilizaban diversas estrategias en la venta para dificultar su identificación.

Al hombre, con antecedentes, y a la mujer se les acusa de seis robos con fuerza cometidos en las mismas instalaciones entre el 29 de junio y el 2 de agosto, y el miércoles pasaron a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Valls.