Dos detenidos en Tarragona que intentaron vender 34 catalizadores valorados en 20.000 euros

Catalizadores que intentaban vender - MOSSOS

TARRAGONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a dos hombres de 31 y 75 años que presuntamente intentaban vender 34 catalizadores de vehículos robados valorados en 20.000 euros en una chatarrería del polígono industrial Francolí de Tarragona, informan en un comunicado este miércoles.

Una patrulla de paisano detectó una furgoneta que podía estar vinculada a la venta de este material, y una hora más tarde, los sospechosos abandonaron el lugar y se trasladaron hasta otra chatarrería del polígono Riu Clar, de donde salieron con un carrito lleno de catalizadores para cargarlos en su furgoneta.

Ante las contradicciones que explicaron sobre el origen de los materiales, los mossos los detuvieron por un presunto delito de receptación, por lo que está previsto que pasen a disposición judicial en las próximas horas; finalmente, la investigación sigue abierta.