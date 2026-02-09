Dos detenidos en Terrassa (Barcelona) por cultivar 414 plantas de marihuana dentro de una casa

Cultivo de marihuana - MOSSOS

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 5 de febrero a dos hombres de 23 y 25 años tras desmantelar un cultivo de marihuana de 414 plantas ubicado en un domicilio de Terrassa (Barcelona), cuyo valor ascendía a 24.900 euros en el mercado ilícito, informan en un comunicado este lunes.

La investigación se inició en enero y, tras efectuar las comprobaciones necesarias, se llevó a cabo la entrada y registro, donde la policía también constató que estaban defraudando la red eléctrica para mantener la plantación, cuyo fraude ascendía a 83.500 euros.

Los dos detenidos, sin antecedentes policiales, pasaron a disposición judicial este sábado.