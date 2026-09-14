Dos detenidos en Tortosa (Tarragona) por dañar neumáticos de una veintena de coches

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 9 de septiembre en Tortosa (Tarragona) a dos hombres de 31 y 28 años por presuntamente dañar neumáticos de una veintena de vehículos que estaban estacionados en la calle, informan en un comunicado este lunes.

Los hechos sucedieron la noche del 28 al 29 de junio y en total se formalizaron 8 denuncias, por lo que los agentes iniciaron una investigación que identificó a dos personas gracias a las imágenes registradas en la zona.

Actuaban de forma coordinada, ya que mientras uno se aproximaba y pinchaba los neumáticos, el otro vigilaba el entorno.

Los investigadores lograron identificarlos y constataron que ambos habían sido detenidos por un presunto robo con violencia el 19 de julio en la misma localidad, cuando agredieron a un hombre en la calle Montcada después de que la víctima se negara a darles un cigarro y dinero.

Entre ambos acumulan una treintena de antecedentes policiales y pasaron a disposición judicial el 10 de septiembre.