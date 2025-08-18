Dos detenidos en Vallfogona de Balaguer (Lleida) por presunta relación con el terrorismo yihadista

Archivo - Agentes de la Policía Nacional, en una imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

Uno de ellos consumía y publicaba contenidos de la organización terrorista Estado Islámico

LLEIDA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Vallfogona de Balaguer (Lleida) a dos personas presuntamente vinculadas con el terrorismo yihadista, informa el cuerpo policial en un comunicado este lunes.

Los detenidos son dos jóvenes de 24 y 26 años, según ha podido saber Europa Press de fuentes policiales, a los que se atribuyen delitos de autoadoctrinamiento, adoctrinamiento activo terrorista y colaboración.

La investigación se inició hace un año y medio, cuando se detectó a una persona que presentaba una elevada actividad en la red vinculada a páginas de la organización terrorista Estado Islámico.

En concreto, uno de los ahora detenidos, reincidente, presentaba un alto nivel de radicalización, accedía a repositorios yihadistas de forma "sistemática y continuada", realizaba consumo de material yihadista y actuaba como vector de captación y adoctrinamiento para la comisión de atentados terroristas.

Finalmente, el pasado jueves por la mañana los agentes desplegaron un dispositivo que concluyó con la detención de ambos en el municipio leridano y con registros domiciliarios en los que se incautaron de varios dispositivos informáticos que están siendo investigados.

PRISIÓN PARA UNO DE ELLOS

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, quien ha decretado el ingreso en prisión del principal investigado.

La investigación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información, con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Lleida, Tarragona y Barcelona, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 1 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ha contado con la colaboración de la DGST marroquí.