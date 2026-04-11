Dos escaladores en estado crítico en Montserrat (Barcelona) al caerles unas piedras

Un momento del rescate - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer de 30 años están en estado crítico tras caerles unas piedras escalando este sábado por la tarde en el sector Columpi de Montserrat, en El Bruc (Barcelona), informan en un comunicado Bombers de la Generalitat, que les han rescatado en helicópteros.

El SEM ha hecho reanimación cardiopulmonar a uno, y al otro, "con lesiones importantes", le ha estabilizado, y entonces les han evacuado a los hospitales Bellvitge y Vall de Hebron, en Barcelona.

Los bomberos han recibido el aviso a las 16.30 de que había dos heridos inconcientes en una zona de escalada cerca del parking de Can Jorba.