Dos heridos menos graves en un incendio en un local de restauración de Canet de Mar (Barcelona)

BARCELONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han apagado este sábado por la tarde un incendio que ha afectado la zona de cocina y un trastero del interior de un local de restauración en Canet de Mar (Barcelona) y que ha dejado a dos personas heridas menos graves.

Han recibido el aviso a las 14.49 y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha trasladado a los dos heridos al Hospital de Calella, informan en varios mensajes en 'X' recogidos por Europa Press.

Siete dotaciones de Bombers han apagado el fuego del local, de unos 100 metros cuadrados y situado en la planta baja, y ha revisado la escalera del edificio, afectada por el humo.