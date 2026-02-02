Dos muertos en un choque entre dos coches en Santa Maria de Palautordera (Barcelona)

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat. - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han muerto en un choque entre dos coches que ha tenido lugar hacia las 15 horas de este lunes en Santa Maria de Palautordera (Barcelona), según ha avanzado 'El Caso' y han confirmado fuentes de la Policía Local a Europa Press.

En concreto, el siniestro se ha producido en el Camí Vell, que separa los municipios de Santa Maria de Palautordera y Sant Celoni, en el Vallès Oriental.

Al recibir el aviso, seis dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han trasladado al lugar del siniestro y fuentes de ese cuerpo indican en declaraciones a Europa Press que uno de los dos vehículos que han colisionado "ha volcado con dos personas dentro", por lo que han tenido que realizar tareas de excarcelación.