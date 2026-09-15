Dos personas heridas mientras trabajaban en el sótano del Mercado Central de Tarragona

Archivo - Camiones de bomberos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este martes mientras realizaban trabajos de reparación en el desagüe del Mercado Central de Tarragona, y donde se había generado una acumulación de monóxido de carbono.

Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 19.58 horas y al lugar de los hechos se han trasladado 7 dotaciones, tras lo cual se ha solicitado el desalojo del edificio y de los puntos colindantes, ha informado el cuerpo en un mensaje en 'X'.

Ambos trabajadores han sido encontrado inconscientes y se desconoce el estado de gravedad.