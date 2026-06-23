Duch alerta de que la dependencia tecnológica convierte a la ciudadanía en "clientes forzados"

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch Guillot, la consultora y analista política, Gemma Calvet, el socio fundador de M&A Fusiones y Adquisiciones, Jordi Alberich, y la directora de diari ARA, Esther Ver - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha alertado de que una nueva dependencia tecnológica está convirtiendo a la ciudadanía en "clientes forzados" de empresas y plataformas, que detrás de estas hay determinados países, y que la revolución tecnológica avanza a un ritmo desconocido.

Lo ha dicho este martes en el marco del Forbes Catalonia Economic Summit, junto a la consultora y analista política Gemma Calvet y el socio fundador de M&A Fusiones y Adquisiciones, Jordi Alberich.

Duch ha destacado que el momento geopolítico actual y la interdependencia con el resto del mundo aportan fragilidad: "Ya no solo afecta a los estados, afecta a la sociedad civil, afecta a las empresas, afecta a los precios de la energía, afecta al medio ambiente, a muchas otras cosas que están relacionadas".

Ha afirmado que el comercio era, normalmente, una herramienta de confluencia de voluntades y de acercamiento de países con competencia, mientras que ahora se ha convertido "en un arma de guerra", como el tema de los aranceles.

Duch también ha situado Catalunya como un hub empresarial, tecnológico, científico y de talento: "No hay muchos hubs tan bien compenetrados en Europa. Podemos ser más competitivos que la media".

Además, ha asegurado que hay que aprovechar el "paraguas y acelerador" de la Unión Europea y ha destacado que, en un mundo complejo como el de ahora, las empresas lo que buscan es fiabilidad.

CALVET

Por su lado, Calvet, que opta a ser Síndica de Barcelona, ha dicho que el mundo está marcado por el triángulo que conforman el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; el de Israel, Benjamin Netanyahu, y el de Rusia, Vladimir Putin, acompañado por un crecimiento expansivo del ámbito tecnológico que no es ajeno a los conflictos: "Todo empezó con la detención de la hija del propietario de Huawei".

Así, ha explicado que, en términos de la actual crisis geopolítica, aquel episodio "fue romper y rasgar las vestiduras de lo que una cosa era tecnología, economía, y la política".

En este sentido, ha dicho que hay "un exceso de impunidad tolerada" porque la tecnología también se asocia al progreso, por lo que ha destacado la necesidad de pensamiento compartido en Europa para asentar, entre otras cosas, el ámbito regulatorio de la IA.

"Si el mundo va hacia donde parece que va, que es cada vez clase media más empobrecida, menos consumidores y consumidoras, muchísimas empresas no podrán sostener este nivel de pérdida de demanda", ha añadido.

ALBERICH

Alberich ha defendido una buena regulación de la actividad empresarial por parte de los poderes públicos: "Al final las empresas, aunque se hable de que es un mercado muy liberal, trabajan en un marco consensuado, un marco político".

Asimismo, ha dicho que en el ámbito de la defensa va a ser fundamental este binomio Estado-empresa privada, entre otras cosas, porque "el tránsito va a ser mucho más fluido" de lo que se piensa.

Respecto a la irrupción de la IA, ha dicho que es la primera revolución que, junto con la biotecnológica, incide en lo que hace humanos a las personas: "Que es cómo somos, cómo pensamos y cómo nos relacionamos".

"Es un reto muy importante para las empresas, pero esencialmente para la sociedad", ha añadido, por lo que ha asegurado que la regulación va a ser compleja y se deberá afinar muy bien.