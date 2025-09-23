Duch anuncia en Naciones Unidas que Catalunya tendrá una estrategia específica para Amèrica Latina

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en la sede de Naciones Unidas. - JROCKFOTO-CONSELLERIA DE UE

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha anunciado desde la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, que el Govern está elaborando una estrategia integral de Catalunya para América Latina, "en el marco de las prioridades del Gobierno español y de la Unión Europea".

Así lo ha explicado este martes en el acto 'Democracia y Desarrollo resiliente en América Latina y el Caribe: El papel del sector privado', organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), informa el departamento en un comunicado.

"Esperamos aprobar, el primer semestre del año que viene, una estrategia de acción, de colaboración en el continente latinoamericano", ha afirmado Duch, quien considera fundamental aprovechar esta estrategia para "explorar nuevas formas de cooperación".

Entre estas ha mencionado el impulso de la colaboración público-privada que, en el caso catalán, puede incluir a cientos de empresas que ya están presentes, "pero que todavía pueden aportar mucho más en los próximos años" y afrontar los retos sociales, climáticos y económicos, en sus palabras.

REUNIONES

Por otro lado, el conseller se ha reunido con el secretario general adjunto de la ONU y director de la Oficina de Políticas y Apoyo a Programas del PNUD, Marcos Athias Neto, y prevé participar en encuentros con presidentes de la región, como el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (México), Paola Bauche Petersen.

También en el ámbito de la cooperación al desarrollo, Duch ha intervenido en el acto 'i2CAT: LivingLabs for Human Rights. Innovating for Sustainable and Inclusive Development', organizado por la Delegación del Govern en Estados Unidos y Canadá y la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), junto al Fons de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT) de Senegal.