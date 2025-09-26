Duch aplaude el envío de un barco del Gobierno para ayudar a la Flotilla y se pone a su disposición

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Genealitat, Jaume Duch, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha aplaudido que el Gobierno central haya enviado un barco de ayuda a la Global Sumud Flotilla, que se encuentra en misión humanitaria hacia Gaza, y se ha puesto a disposición para ayudar.

"Continuaremos siguiendo de muy cera (la misión), y evidentemente estamos preparados para ayudar en lo que haga falta", ha subrayado el conseller en una rueda de prensa este viernes junto con la presidenta del Comité de las Regiones y concejala de Budapest, Kata Tütto.

También ha explicado que desde el Govern están en contacto con algunas de las personas que están embarcadas en la Flotilla como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo y el concejal de ERC en Barcelona Jordi Coronas.