Duch aplaude que el TS empiece a amnistiar y espera que "pronto" lo haga con Puigdemont y el resto

El conseller Jaume Duch - EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha aplaudido que el Tribunal Supremo (TS) empiece a aplicar la Ley de Amnistía a algunos de los afectados por el 'procés' y espera que "muy pronto" lo haga con el resto de quienes tienen derecho, incluido el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"En los últimos días el Supremo ha empezado a aplicarla y pensamos que esta es la vía. Esperamos que muy pronto se aplique de manera global a todas aquellas personas que, según la ley, tienen derecho a esta amnistía", ha subrayado en una entrevista de Europa Press.

Para Duch, la amnistía es un elemento más de la normalización de la política de Catalunya y recaba un apoyo mayoritario de los catalanes, por lo que "cuanto antes se pueda completar su aplicación, mejor para todos".

Al preguntársele si eso puede facilitar el retorno este año de Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig a Catalunya, se ha limitado a afirmar: "Cuanto antes, mejor".

"Ahora lo que queremos es que, a partir de la resolución del TJUE, la cosas vaya mucho más rápidas", ha reclamado, destacando que el tribunal europeo confirmó que la amnistía es constitucional, como sostuvo el TC, y que es perfectamente compatible con el derecho de la UE.

Por eso, cree que ya no hay ninguna excusa para que esta ley se aplique de manera generalizada, y, sin querer entrar en el motivo por el que el Supremo está empezando a hacerlo ahora, ha manifestado que "el legislativo debe respetar al judicial y el judicial también debe respetar al legislativo".

CATALÁN

Sobre la petición de que el catalán sea lengua oficial en la UE, tiene la esperanza, el conocimiento y la información de que el Gobierno "no ha dejado de trabajar por la oficialidad del catalán, del euskera y del gallego ni un solo momento" desde que se puso encima de la mesa del Consejo de Ministros de la UE.

También ha apuntado que, conociendo las instituciones europeas, lograr la unanimidad de los 27 estados miembros implica negociar y trabajar sin ruido y con mucha pedagogía: "Esto exige paciencia y poder trabajar sin estar sometido a una discusión pública y permanente, sacando esto de la discusión política superficial".

Asegura que, cuando el Gobierno tenga la certeza de esta unanimidad, pedirá a la presidencia del Consejo de Ministros de la UE que el tema vuelva a su mesa para aprobarlo, en vez de llevarlo "para provocar una nueva discusión o, en el peor de los casos, para que haya una votación con un resultado que no sea unánime".

"Soy optimista. Yo pienso que esto acabará saliendo y que, una vez llegue el momento, espero que tengamos muy buenas noticias", ha recalcado Duch, que afirma que no todos los países son conscientes de que el catalán es también una cuestión de sentimiento, pertenencia e identidad en Catalunya, no sólo lingüística.

Además, defiende que la oficialidad del catalán permitiría que una parte importante de la ciudadanía de Catalunya se sintiera "más representada e integrada" dentro de la UE.

VIAJES

Tras reivindicar el trabajo, los beneficios y la proyección internacional que se deriva de los viajes del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en esta legislatura, no ha dado detalles aún del que hará en septiembre a Ucrania por la guerra.

Sí ha asegurado que el espíritu del viaje es mostrar la solidaridad de Catalunya con los ucranianos tras 4 años de guerra, no olvidar lo que significa tener una guerra en territorio europeo y sus consecuencias, y mostrar los "lazos y reforzar la cooperación" con Ucrania, sobre todo en temas relacionados con el derecho humanitario y la ayuda a la reconstrucción.

CUERPO DE FUNCIONARIOS

Después de que el Parlament aprobara en mayo un cuerpo de funcionarios de acción exterior, ha explicado que lo integrarán funcionarios con un especial conocimiento de las relaciones internacionales, por lo que deberán tener estudios relacionados, hablar idiomas (no sólo inglés) y estar capacitados para parte del trabajo de acción exterior que hace cualquier Departament de la Generalitat.

"Todos los departamentos, de una manera u otra, tienen una cierta proyección exterior, por lo que a la larga todos los departamentos necesitarán contar con algún funcionario que esté especializado en este tema", ha argumentado Duch, que espera que todo se pueda cerrar esta legislatura.

RED DE TALENTO

También trabajan es la creación de una red de talento catalán internacional para identificar y aprovechar mejor el conocimiento y la experiencia del medio millón de catalanes que viven fuera de Catalunya: en algunos casos, puede consistir en ayudarles a volver, y en otros estudiar cómo pueden contribuir a la propia evolución de la sociedad catalana.

Para eso, ha recalcado, se necesita mucha coordinación, incluso fuera del propio Govern, por lo que intentarán avanzar y llegar hasta donde sea posible a lo largo de la presente legislatura.

CEUTA Y MELILLA "FRONTERAS DE LA UE"

Ante la crisis de Ceuta, ha mostrado la solidaridad de la Generalitat y ha reivindicado los esfuerzos del Gobierno para afrontarla, y la "actitud constructiva" de Marruecos, a la espera de conocer los detalles de cómo se originó y el papel que han jugado las redes sociales en todo ello.

"España ha sido capaz de poner fin a una crisis que podía haber sido una crisis muy grave, en muy poco tiempo, cuidando además una cosa muy importante: el sentido de la humanidad", ha dicho.

Para él, ahora importante es que la UE asuma, como cree que está haciendo, que las fronteras de Ceuta y Melilla "no sólo son fronteras españolas, son fronteras de la UE", por lo que considera que debe responsabilizarse para reducir riesgos de que se produzcan otros episodios.

Aunque opina que algunos países europeos reaccionaron con impaciencia y no leyeron bien la situación en un inicio, sostiene que rápidamente recondujeron la posición y se alinearon con España.

Sin embargo ha insistido en que, de cara al futuro, se necesita que la UE muestre su solidaridad "con todos los países que tienen que afrontar situaciones de corrientes de inmigración ilegal".

"Esto pasó en su momento entre Bielorrusia y Polonia, esto pasa también en Italia, esto pasa en Grecia, esto pasa cada vez menos en España porque los acuerdos con países del norte de África están funcionando bien. Pero, al final, todos los países tenemos que ser solidarios con la situación que puedan sufrir los otros", ha resaltado.

Pese a negar que estos episodios favorezcan un auge de la extrema derecha, ha pedido no aprovechar lo ocurrido para construir discursos que no ayuden a construir una sociedad más solidaria, caritativa y más justa.