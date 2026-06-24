Duch apoya la estrategia de ayuda a Ucrania en la 9 Conferencia sobre la Recuperación del país

El conseller durante su intervención - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha apoyado ayudar a Ucrania este miércoles en Gdansk (Polonia) al participar en la 9 Conferencia sobre la Recuperación de Ucrania, con un centenar de actores europeos, informa el Govern en un comunicado.

Ha intervenido en una reunión política de la Alianza Europea de Regiones y Ciudades para la Reconstrucción de Ucrania (impulsada por el Comité de las Regiones), donde se ha aprobado una declaración para coordinar las nuevas medidas de apoyo y avanzar en la adhesión de Ucrania en la UE.

Es la primera vez que el Govern está invitado a esta conferencia (en el Centro Europeo de Solidarnosc), que coordina el apoyo internacional para reconstruir el país y capta inversiones para Ucrania, sobre todo en sectores muy afectados como energía, infraestructuras y logística.

Duch ha hablado como miembro del Govern y como vicepresidente de la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), y ha explicado que la Generalitat aprobó en mayo 800.000 euros de ayuda humanitaria a través de la ONU, y enviar generadores eléctricos y otros recursos.

"Las autoridades regionales y locales ya implementamos la mayoría de las decisiones adoptadas en Bruselas y Estrasburgo", ha dicho, y ha añadido que, en el caso de Catalunya, esto comprende áreas estratégicas como energía, agricultura, políticas sociales y salud.

Ha valorado la colaboración entre Ucrania y la CRPM, y ha instado al resto de regiones y gobiernos subestatales a consolidar un papel central en la reconstrucción del país.

SU AGENDA EN GDANSK

Durante su viaje a Gdansk, también se ha reunido con la Premio Nobel de la Paz 2022, la jurista y activista ucraniana Oleksandra Matvitxuk, y con la presidenta del Parlamento de Bremen y del grupo de trabajo de Ucrania del Comité de las Regiones, Antje Grotheer.

Además se ha visto con la secretaria general de la Asociación Europea para la Democracia Local (ALDA), Antonella Valmorbida, y con el vicepresidente de la Asamblea Europea de Regiones (ARE) y presidente del Consejo Regional de Dnipropetrovsk, Mykola Lukaixuk.