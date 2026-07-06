Duch apuesta por la colaboración universitaria y por ampliar los programas de movilidad a la FP

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en la apertura de la Summer School de la alianza universitaria europea EUTOPIA de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) - GOVERN

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reivindicado la colaboración universitaria como forma de consolidar el proyecto europeo y ha apostado por ampliar las experiencias de movilidad internacional "no solo en los estudios universitarios, sino también en los programas de formación profesional".

En la inauguración este lunes de la Summer School de la alianza universitaria europea EUTOPIA de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha celebrado que los programas universitarios europeos permiten "crear una identidad europea compartida y construir vínculos duraderos entre sociedades", informa el Govern en un comunicado.

En el curso 2023-2024, el sistema universitario público de Catalunya recibió a 12.641 estudiantes internacionales en estancia de movilidad, mientras que 7.257 estudiantes catalanes participaron en programas de movilidad en el extranjero: "Erasmus+ refuerza la comprensión y la pertenencia cultural", ha expresado el conseller.

Duch ha dado la bienvenida a los estudiantes internacionales de la red EUTOPIA y ha celebrado que la alianza universitaria representa una "iniciativa emblemática de la cooperación académica europea", ámbito en el que Catalunya tiene un papel relevante, ha explicado.

"MÁS EUROPA"

En su intervención, el conseller ha destacado la importancia de apostar por el proyecto comunitario ante la "inestabilidad geopolítica y la proliferación de narrativas que cuestionan los valores democráticos" en el contexto internacional por su defensa de los valores, los derechos y la democracia.

Ante el crecimiento de movimientos extremistas y populistas, ha subrayado la responsabilidad que tienen las regiones: "La confianza en la política sufre y la gente busca soluciones en los sitios equivocados".