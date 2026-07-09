Duch apuesta por incidir en la agenda mediterránea de la UE: "El contexto juega a favor"

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en los MedCatDays 2026 - GOVERN

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha asegurado que ahora es el momento de incidir en la agenda mediterránea de la UE: "El contexto juega a favor".

Así se ha pronunciado este jueves en la apertura de las jornadas internacionales MedCatDays 2026 organizadas por el Govern y el Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), celebradas en el Recinto Modernista de Sant Pau en Barcelona, ha informado la Conselleria en un comunicado.

El conseller ha deseado que los debates de estas jornadas tengan "un valor concreto, no simbólico" y sirvan para incidir en el proceso de revisión del plan de acción del Pacto por el Mediterráneo que la Comisión Europea pretende tener actualizado en otoño.

Duch considera que se debe pasar de "la simple consulta a las autoridades regionales y locales a una gobernanza multinivel real y estructurada, con mecanismos formales".

RESULTADOS TANGIBLES

El conseller ha asegurado que para que el Pacto por el Mediterráneo tenga resultados tangibles se deben tener en cuenta elementos como la "cooperación descentralizada, transversal e integral" y un trabajo en red territorial, interregional y transfronterizo.

También ha defendido "más peso real del sur" y un aprendizaje constante y continuado entre todos los actores, así como una financiación a la altura, tras lo que ha situado el próximo Marco Financiero Plurianual europeo como la oportunidad para dotar el pacto de recursos sustantivos.

"Ayudemos a construir juntos, desde el consenso y las alianzas, un futuro compartido para el Mediterráneo digno que reclaman sus habitantes", ha zanjado.

En la apertura de los MedCatDays también ha intervenido el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro --con quien Duch también se ha reunido para hablar de la implementación del Pacto por el Mediterráneo--; la secretaria adjunta senior de la Unión por el Mediterráneo (UpM), Mariam Diallo, y el presidente ejecutivo del IEMed, Senén Florensa.