Duch asegura estar "esperanzado" por el acuerdo de paz en Gaza y espera un alto el fuego permanente

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha asegurado estar "esperanzado" por el acuerdo de paz en Gaza y ha añadido que espera que el alto el fuego sea permanente y no solo temporal.

En declaraciones este viernes tras reunirse en la Generalitat con el Comité Català d'Ajut Humanitari d'Emergència, ha deseado que este pacto "abra realmente una nueva etapa para Gaza y para Palestina", aunque ha reconocido que aún falta saber muchos detalles.

Ha situado como prioritario que entre la ayuda humanitaria "para evitar que continúe muriendo gente, no solo por los bombardeos sino simplemente de hambre o de sed", y también ha defendido que las organizaciones humanitarias puedan volver a poner en marcha un sistema sanitario y que se normalice la vida de los palestinos.

El conseller ha detallado que la reunión de este viernes con este Comité ha servido para "intercambiar información entre las diferentes administraciones y entidades catalanas que se dedican a la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria".

Ha señalado que espera que haya una "evolución positiva" de la situación en Palestina y se pueda intensificar la colaboración catalana para que llegue la ayuda humanitaria.

Ha asegurado que ha compartido con las entidades el programa Catalunya Casa d'Acollida Palestina, que anunció esta semana el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Debate de Política General (DPG), y que consistirá en estancias temporales en Catalunya para palestinos que necesiten estudios universitarios, tratamientos médicos o por razones de libertad de expresión.

Duch ha afirmado que "en las próximas semanas" podrán concretar más detalles de esta iniciativa y se comenzará a poner en marcha, y ha agregado que algunas de las entidades presentes en la reunión deberán ayudar al Govern a hacer viable este programa.

También ha ofrecido la colaboración de la Generalitat a las labores de estas organizaciones, y ha recordado que en los dos últimos años el Govern ha invertido 5 millones de euros en el Presupuesto a ayuda humanitaria a Palestina y 2 millones más de aportaciones extraordinarias a esta misma causa.

"Lo continuaremos haciendo en los próximos meses justamente para acompañar a este esfuerzo complementario", ha destacado el conseller, que ha detallado que el año que viene el Govern también continuará haciendo la misma aportación a Palestina en el presupuesto ordinario.