Duch asegura que le impresionó la "humanidad" de Zelenski

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, durante la celebración del Foro World in Progress Barcelona 2026, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 2 de noviembre de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha asegurado que le impresionó la "humanidad" del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, con el que se reunió en el marco del viaje a este país encabezado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

"Me sorprendió que un líder que vive en primerísima línea una guerra de casi 5 años continúe siendo una persona afable, simpática, abierta", ha dicho en una entrevista concedida al diario 'Ara' recogida por Europa Press este sábado.

El conseller ha explicado que volvió del viaje a Ucrania con el mensaje de que "es muy difícil que Rusia gane nunca" esta guerra, aunque, ha añadido, también le trasladaron el mensaje de que este invierno será muy duro para la población.

CONTEXTO INTERNACIONAL

Sobre el contexto internacional actual y los riesgos asociados, ha apuntado que Catalunya también está inmersa en un proceso de cambio en Europa hacia "conseguir una política de seguridad y defensa europea cada vez más autónoma", y ha sostenido que es importante dotarse de nuevas tecnologías ante escenarios que se han visto en los últimos días alrededor de Europa con ataques cibernéticos a aviones y supermercados.

"La amenaza se siente más cerca en los países próximos a Rusia, por ejemplo, que en el sur. Pero también debemos entender que las formas de desestabilizar una sociedad son muchas y a nosotros también nos afectan: la desinformación, la polarización, la injerencia electoral. Todo esto ya está pasando y ya está teniendo consecuencias", ha apuntado.

29N

Preguntado por posibles injerencias externas en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha dicho que esto es algo que puede pasar y hay que estar preparados: "Se debe mirar a todas partes porque el mundo es muy global".

Sobre la relación de España con Marruecos y su papel en la crisis se Ceuta, ha afirmado que prefiere no elucubrar, aunque cree que la relación con este país se debe cuidar de "una manera delicada".

También se ha referido a la victoria del partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que ha calificado como una derrota del presidente Donald Trump, pero apunta que no se puede confiar en que las relaciones con Europa vuelvan a "ser como antes".