Duch celebra el regreso de miembros de la Flotilla y dice que trabajan para la vuelta del resto

Archivo - El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya, Juame Duch - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha celebrado el regreso de 21 miembros de la Flotilla que volarán de vuelta a España este domingo y ha asegurado que siguen trabajando para que el resto puedan volver de forma segura "lo antes posible".

En un apunte en X recogido por Europa Press, ha pedido "un alto al fuego inmediato y el inicio de las conversaciones de paz".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este mismo domingo que "si nada se tuerce" 21 miembros de la Flotilla retenidos en Israel saldrán de Tel Aviv este domingo para llegar a España a lo largo del día.