Duch defiende en Bruselas la "experiencia" de las regiones para el próximo presupuesto de la UE

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en una intervención en el Comité de las Regiones. - GOVERN

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defendido en el Comité de las Regiones en Bruselas que se debe contar con "la experiencia, la eficiencia y la proximidad con la ciudadanía" que tienen las regiones para la elaboración del próximo presupuesto de la UE.

En un comunicado este jueves, la Conselleria ha explicado que Duch ha participado en la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE del Comité de las Regiones, donde se ha posicionado sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 que se está elaborando.

Concretamente, el conseller ha intervenido en la presentación y votación de un dictamen sobre el fondo del Plan de Colaboración Nacional-Regional, que forma parte del MFP, que defendía la incorporación e un mecanismo de control regional a este fondo a través de la evaluación de la gobernanza multinivel y de una cláusula de subsidiariedad.

Duch ha reivindicado el papel de los territorios en la UE: "Somos fundamentalmente las regiones las que implementamos las políticas más importantes, ya sean digitales, de transición verde, cohesión o innovación".

Se ha mostrado favorable al dictamen, ha defendido la gobernanza multinivel "como algo obligatorio", y ha apostado por incluir una cláusula de subsidiariedad y una mejor definición de la participación de las regiones, sobre todo las que tienen competencias legislativas.

El dictamen, que se ha aprobado por unanimidad y deberá recibir la luz verde definitiva en el pleno del Comité de las Regiones el 6 y 7 de mayo, también recoge la necesidad de cooperación entre el Comité y el Parlamento Europeo, algo que ha apoyado Duch: "Si vamos juntos, llegaremos más lejos".

REUNIONES CON EURODIPUTADOS

Además, el conseller se ha reunido en Bruselas con diversos eurodiputados, a los que les ha trasladado el posicionamiento del Govern de tener "unas cuentas más ambiciosas en recursos y con más protagonismo de las regiones".

En concreto, ha compartido con las eurodiputadas socialistas Carla Taves, Lina Gálvez y Sandra Gómez la necesidad de que el nuevo MFP tenga "más recursos propios para hacer frente a nuevos retos y mantener la financiación de las políticas de cohesión" e incorporar la experiencia de las regiones en el aprovechamiento de los fondos.

También se ha reunido con los europarlamentarios Barry Andrews y Hana Jalloul para hablar de la acción de la UE más allá de sus fronteras y cómo puede contribuir Catalunya a ello, con quienes ha analizado cómo mejorar la eficiencia de programas de cooperación catalanes.

Duch se ha reunido con la secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior, Belén Martínez, con quien ha compartido la importancia de desplegar un Escudo Democrático Europeo para afrontar la desinformación y la necesidad de proteger las reglas democráticas.