Duch defiende que Catalunya puede ayudar a construir una Europa "alejada de extremismos"

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defendido este jueves que Catalunya puede ayudar a construir una Europa "alejada de extremismos y populismos que tanto daño hicieron en el pasado".

"Los grandes retos a los que nos enfrentamos no tienen soluciones mágicas, pero contamos con las herramientas para responder a ellos. Catalunya quiere ser parte de la solución, haciendo oír su voz, ayudando a construir una Europa capaz de darnos a la vez protección y oportunidades", ha destacado en la clausura del foro 'BCN Desperta' 2025 de Crónica Global, Metrópoli Abierta y El Español.

Según Duch, hay que enfrentarse a los "extremismos y populismos" porque ponen en peligro consensos básicos de la sociedad, y ha advertido de que el Govern está atento a la nueva etapa que se abre y a las oportunidades que surjan.

"Queremos una Europa en paz, más justa, más democrática, sí. Y en este camino, como capital económica, cultural e internacional, Barcelona tiene un papel clave", ha añadido el conseller, que defiende que la capital catalana puede ser una ciudad referente y un motor de progreso europeo y mediterráneo.

DESAFÍOS

Ante los desafíos actuales, ha asegurado que el mundo vive un momento de inflexión y cambios importantes "con conflictos y nuevos focos de tensión que recuerdan cada día que la paz, la democracia y los derechos nunca están garantizados del todo, tampoco en Europa".

Tras apuntar que así se está viendo en Ucrania, en Palestina y en otros conflictos como el de Sudán, ha pedido recuperar la defensa de conceptos como la paz, la democracia, los derechos y el derecho de las personas.

"Estamos viendo, día tras día, como democracias que considerábamos fuertes tampoco lo son tanto", ha advertido Duch, que ha reivindicado el trabajo que están llevado a cabo desde el Govern para afrontar la nueva realidad que se abre en todos los ámbitos.

Según él, los catalanes tienen la obligación de formar parte activamente de esta nueva etapa europea teniendo en cuenta que las tensiones geopolíticas y comerciales pueden impactar en algunos sectores, por lo que ha pedido avanzar hacia una economía más abierta al mundo así como más inversión en investigación, innovación y reindustrialización, entre otras cosas.

"No hay verdadero progreso si no se reducen las desigualdades", ha añadido el conseller, que ha llamado a no tener miedo al futuro porque, a su juicio, hay la oportunidad de construir un futuro compartido que haga de Barcelona, Catalunya y el resto de España un lugar más próspero y habitable para todos.