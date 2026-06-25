Duch defiende preparar a Ucrania para la normativa europea durante la negociación de su adhesión

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en la Conferencia sobre la recuperación de Ucrania - GOVERN

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defendido "aprovechar el período de negociación antes de la adhesión para preparar las regiones y los municipios, las autoridades locales y regionales" de Ucrania para que puedan implementar las leyes, normas y directivas europeas.

Así se ha pronunciado este jueves en la segunda jornada del viaje a Gdansk (Polonia), donde ha participado en la Conferencia sobre la Recuperación de Ucrania, ha explicado la Conselleria en un comunicado.

Duch ha intervenido en la mesa redonda 'Política regional y buen gobierno: de la estrategia al éxito', donde ha defendido la necesidad de "empoderar a las regiones" ucranianas.

"Si no tienes gobiernos regionales capaces de competir, pongamos por caso, con otras regiones de otros lugares, perderás mucho dinero y muchas oportunidades", ha afirmado Duch, que ha recordado que los gobiernos locales y regionales de estados miembros de la UE deben implementar las decisiones que se toman en Bruselas y Estrasburgo.

REUNIONES DURANTE EL VIAJE

En el marco de la Conferencia, el conseller también participó el miércoles en la reunión política de la Alianza Europea de Ciudades y Regiones para la Reconstrucción de Ucrania, impulsada por el Comité Europeo de las Regiones.

En este encuentro, Duch compartió frente a un centenar de actores europeos la estrategia del Govern de ayuda a Ucrania, y también se aprobó una declaración conjunta para coordinar las nuevas medidas de apoyo y avanzar en la adhesión del país a la UE.

Duch también se ha reunido con autoridades políticas regionales, manteniendo encuentros con la vicepresidenta de la región ucraniana de Zaporíjia, Liudmila Bukharina, y con el gobernador, Ivan Fedorov; y también se reunió con el ministro-presidente de Flandes, Matthias Diependaele.

Además, el miércoles Duch se reunió con la Premio Nobel de la Paz Oleksandra Matvitxuk; la presidenta del Parlamento de Bremen y del grupo de trabajo de Ucrania del Comité de las Regiones, Antje Grotheer; la secretaria general de la Asociación Europea para la Democracia Local (ALDA), Antonella Valmorbida, y el vicepresidente de la Asamblea Europea de Regiones (ARE) y presidente del Consejo Regional de Dnipropetrovsk, Mykola Lukashuk.